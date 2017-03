Čadež: Institucije prepoznaju šta se dešava u Srbiji

BEOGRAD - Predsednik privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da povećanje kreditnog rejtinga pokazuje da međunarodne finansijske institucije prepoznaju šta se u Srbiji dešava, odnosno, da postoji stabilnost.

Komentarišući to što je Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Moody's" povećala kreditni rejting Srbije, on je za TV Pink podsetio da je to druga godina za redom da se beleži značajan pomak na listi. Kako kaže, to govori