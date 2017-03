Kandidati za IT prekvalifikacije do utorka rade onlajn test

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počelo je onlajn selekciju kandidata za učešće na programu prekvalifikacija u IT sektoru koji se sprovodi u saradnji sa IT zajednicom.

"Ministarski IT savet i Vlada Srbije svesni su da u IT sektoru nedostaju kadrovi. Ovaj program osmišljen je kako bi se kroz dodatnu edukaciju kreirali kadrovi čiji će profili odgovarati potrebama kompanija. Istovremeno, to