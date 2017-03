Ispunjen cilj bez pleja: Radonjić: Jović bi igrao da je ovo igrica, zdravlje je na prvom mestu

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je njegova ekipa ispunila cilj, pošto je u polufinalnoj seriji plej-ofa Jadranske lige povela sa 1:0 protiv Budućnosti.

Dejan Radonjić - Poveli smo sa 1:0, to nam je bio i cilj. Ništa drugo se nije desilo i to je to što se tiče polufinala - rekao je Radonjić. Zvezda je povela s 1:0 protiv Budućnosti