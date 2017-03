FBI i nsa: Nema potvrde Trampovih tvrdnji o prisluškivanju

Direktor FBI Džejms Komi potvrdio je danas da ta federalna agencija istražuje moguće napore koje je preduzimala ruska vlada kako bi se mešala u američke izbore 2016. godine, uključujući bilo kakve veze kampanje predsednika Donalda Trampa i Moskve, prenosi Rojters.

Navodi se da je Komi to rekao tokom svedočenja u Kongresu SAD o ruskim aktivnostima. On je kazao da ispitivanje "uključuje istragu prirode bilo kakvih veza između pojedinaca povezanih sa Trampovom kampanjom i ruske vlade i to