Stravična ispovest Muž me tukao punih sedam sati, padala sam u nesvest, strahujem od nove torture!

G. P. (46) koja je pretrpela porodično nasilje u Lajkovcu strepi od novih napada. Nasilniku ističe pritvor od 30 dana

- ŠAMARAO me je, čupao za kosu, zatim udarao rukama i nogama po telu, tukao me više od sedam sati. Ko zna koliko puta sam od bolova pala u nesvest, a on me polivao hladnom vodom, pa nastavljao sa batinama. Više puta me