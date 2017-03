Fijon o Krimu i Kosovu: I mi smo menjali granice

Prvu televizijsku debatu tokom kampanje za predsedničke izbore u Francuskoj obeležile su oštre rasprave na različite teme, od burkinija do Krima. Tokom dela rasprave u kome je bilo reči o ulasku Krima u Rusiju, Fransoa Fijon rekao je da "zapad sam crta granice" i kao primer naveo Kosovo.

. @FrancoisFillon stresses importance of right to self-determination speaking of #Crimea https://t.co/NlAJkDdYmV pic.twitter.com/6tCPXk80to— Sputnik (@SputnikInt) March 21, 2017 - Mi smo sami crtali granice, između