Vučić i Nuti: Poslovi kao NCR jačaju našu ekonomiju, privlače nove ulagače

Izvršni direktor NCR Vilijam Nuti istakao je da su sva nova radna mesta koja će ta kompanija otvoriti u Srbiji veoma važna. On je podsetio da to nije ništa novo i da su u našoj zemlji prisutni već pet godina. "Kako stižu nove investicije to je zaista značajno. Naš novi objekat biće svetske