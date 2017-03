Ministar policije prijavio sebe zbog korišćenja mobilnog

Ministar policije u držžavi Novi Južni Vels u Australiji, Troj Grant, prijavio je samog sebe zbog korišćenja mobilnog u vožžnji, preneo je BBC.

New post: " Troy Grant admits to using mobile phone while driving " https://t.co/oXHbloieRl— Lee Levy (@thekingleelevy) 21. март 2017. Ministar je za vreme vožžnje uzeo mobilni i fotografisao saobraćaj pa je zatim tu