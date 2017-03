Tragedija ledi krv U žilama! Pronađena zaklana nakon što joj je policija rekla da im ne traći vreme

Tinejdžerka u Engleskoj pronađena je zaklana nakon što je samo nekoliko meseci ranije prijavila policiji bivšeg dečka, na šta su joj policajci tada rekli "da im ne traći vreme".

Telo Šejne Grajs (19) pronađeno je u njenoj spavaćoj sobi u gradu Portslejdu u Istočnom Eseksu. Shana Grice, 19, was murdered by her ex-boyfriend after being charged by the police for making "false reports" of domestic abuse