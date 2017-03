Muslin: Igraćemo u najjačem sastavu koji Srbija ima

Vesti online pre 1 sat

Posle tri sata prijatnog leta do Tbilisija, najbolja reprezentacija Srbije stigla je u Gruziju gde je u petak od 21,00 po lokalnom (18,00 srednjeevropsko) vremenu očekuje važan kvalifikacioni meč na putu do Rusije 2018. Izabranici selektora Slavoljuba Muslina imali su samo nekoliko sati odmora a onda su odradili i poslednji trening na stadionu Dinamo Arena koji prima 55.000 gledalaca i koji će, po nekim najavama, sutra biti ispunjen do poslednjeg mesta.