London: Pronađen i ispitan sumnjiv paket, nema opasnosti

Stotine ljudi okupile su se večeras na londonskom Trafalgar skveru, na bdenju u znak odavanja pošte žrtvama napada izvedenog u sredu u blizini britanskog parlamenta u kojem su četiri osobe ubijene, dok ih je oko 40 ranjeno.

A minute's silence held in Trafalgar Square at vigil to remember those killed in London terror attack https://t.co/k0iDPzxpzY pic.twitter.com/s6egZclGRT— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 23, 2017 Čuveni trg u