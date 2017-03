Protest Turske Švajcarskoj zbog postera "Ubij Erdogana“

Tursko ministarstvo spoljnih poslova protestovalo je kod švajcarskog otpravnika poslova u Ankari zbog skupa održanog u Bernu na kojem je, između ostalog, bio poster kojim se poziva na ubistvo predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

