Navalni priveden tokom protesta u Moskvi

Ruska policija privela je danas opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, u centru Moskve, na protestu protiv korupcije koji je on organizovao.

Foto: youtube/printscreen Novinar Rojtersa video je policiju kako privodi Navaljnog u Tverskoj ulici i smešta ga u policijski kombi. RUSSIA | Many arrests in #Moscow's Pushkin Square during anti-corruption