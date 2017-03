Dodik: Vučić je lider koji ima viziju i karakter

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će na predstojećim predsedničkim izborima glasati za Aleksandra Vučića.

On je u Novom Sadu istakao da do sada nije glasao na srpskim izborima i da će to učiniti u Konzulatu Srbije u Banjaluci. - Hoćete da vam kažem za koga ću da glasam? - upitao je Dodik prisutne i potom dobio veliki aplauz.