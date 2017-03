U Srbiji sunčano, temperatura od minus dva do 15 stepeni

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično uz slab mraz, a potom će većinom biti sunčano, sem na jugu gde će vreme biti umereno oblačno, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severni i severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura od minus dva do dva stepena, a najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. I u Beogradu će jutro biti hladno, uz slab mraz u okolini grada. U toku dana vreme