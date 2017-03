General: Ne vršite pritisak, MiG-ovi nisu slatkiši!

Dolazak prvih ruskih aviona "MiG 29" u Srbiju može se očekivati narednih nedelja, ali u vezi sa konkretnim datumom ne treba vršiti medijski pritisak.

To je izjavio general Bojan Zrnić, član Srpsko-ruskog komiteta za vojnotehničku saradnju. - Mislim da će se to desiti u sedmicama pred nama. To je zahtevan posao, to su ipak borbeni avioni, nisu to slatkiši, zahtevaju