U Parizu opet haos! Demonstranti traže pravdu za svirepo ubijenog Kineza, policija baca suzavac

Policija u Parizu morala je da upotrebi suzavac da rastera masu ljudi koja se sukobila sa njima tokom protesta koji se održava povodom ubistva muškarca kineske nacionalnosti koje se dogodilo preko vikenda.

Paris now looks like somewhere in the Middle East as fierce street battles erupt daily! #TuesdayThought Donald Trump pic.twitter.com/uiPSxh4yoT— STOCK MONSTER (@StockMonsterUSA) March 28, 2017 Demonstranti su pored toga izašli