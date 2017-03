Drama u Ukrajini: Napadnut konzulat Poljske, ne zna se da li je na njega pucano, ili je granatiran

Peruanski avion sa 141 putnikom i članom posade zapalio se tokom prinudnog sletanja na aerodrom Hauha u Andima, javlja BBC.

#Boeing plane catches fire while landing in Peru, no serious injuries reported https://t.co/dfSLZT3KFj pic.twitter.com/MYSRSThK5t— The Straits Times (@STcom) March 29, 2017 Kompanija je saopštila da su svi koji su bili u