Zvezda konačno pokorila Pazar

Tim Dragana Kobiljskog napravio brejk u Pazaru gde je nedavno dva puta poražen, prvo u polufinalu Kupa, a potom prvom meču polufinala plej-ofa, ali je fenomenalnom serijom 9:0 u poslednjem setu došla od 16:21 do 25:21 i trećeg osvojenog seta

CRVENA ZVEZDA: Petrović 2 (2-1, 1 as, 2 sg), Mašulović 5 (6-3, 1 bl, 1 as), Milutinović 10 (8-6, 2 bl, 2 as), Nejić 16 (24-12, 43 pr, 4 gr, 3 as, 5 sg), Stojsavljević 11 (17-10, 17 pr, 1 as, 2 sg), Blagojević 21 (41-19, 4 gr,