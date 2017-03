Janković: Nije bezbedno da uđem u drugi krug

Predsednički kandidat Saša Janković kaže da, ukoliko na predstojećim izborima dobije poverenje građana, premijer Aleksandar Vučić više neće biti operativni koordinator službi bezbednosti jer je tu reč o političkoj zloupotrebi sistema.

"To je politička zloupotreba sistema bezbednosti i to mora da se prekine. A on (Vučić) to danas radi. Sistem bezbednosti mora da se oslobodi od te vrste zloupotreba", rekao je Janković u predizbornom intervjuu agenciji