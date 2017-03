Sudar crkvenog autobusa i kombija: Poginulo 13 ljudi

U sudaru minibusa koji je prevozio pripadnike crkve i kamioneta na jugozapadu Teksasa poginulo je 13 ljudi, a dvoje je povređeno, saopštili su zvaničnici.

UPDATE: 13 now confirmed dead in church bus crash in Texas. https://t.co/IOJ3CoCRGR pic.twitter.com/4JH8XY27Fr— WFMY News 2 (@WFMY) March 30, 2017 Sve žrtve su bile stariji ljudi, članovi Prve baptističke crkve u Nju