Počela rekonstrukcija pruge Rasputnica–Resnik–Rakovica

Kineska kompanija ''C CEC C'' započela je radove na rekonstrukciji pruge Rasputnica ''G'' - Rakovica - Resnik u dužini od 7,5 kilometara

Kineska kompanija ''C CEC C'' započela je radove na rekonstrukciji pruge Rasputnica ''G'' - Rakovica - Resnik u dužini od 7,5 kilometara, u prisustvu potpredsednice vlade i ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović. To je