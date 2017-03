Flin spreman da govori o Trampu i Rusiji, traži zaštitu od "lova na veštice"

Bivši savetnik za Nacionalnu bezbednost SAD Majkl Flin razgovarao je s članovima odbora za obaveštajna pitanja Predstavničkog doma i Senata Kongresa (parlamenta) SAD o dobijanju imuniteta od "nepravednog gonjenja" u zamenu za svedočenje u istrazi kontakata tima Donalda Trampa i Rusije tokom predsedničke kampanje, rekao je danas Flinov advokat.

"General Flin sigurno ima šta da ispriča, i to želi, ukoliko to okolnosti dozvole", rekao je advokat Robert Kelner. On je kazao da nijedna "razumna osoba" koja ima pravni tim ne bi odgovorila na pitanja bez uverenja da neće