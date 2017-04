Zatvorenik 503: Bila je na najmoćnija u državi, a sada je samo broj

Bivša predsednica Južne Koreje Park Geun-hje sada je poznata samo kao zatvorenik broj 503 i nalazi se u samici veličine 10.6 kvadratnih metara.

Ta samica je skoro dva puta veće od obične samice površine 6.5 kvadratnih metara. Nakon hapšenja, bivša predsednica provela je svoju prvu noć u samici. South Korea’s ex-president, Park Geun-hye, now sleeps on a mattress on