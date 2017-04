VIDEO: Sukobi policije i demonstranata na antiislamskom protestu u Londonu

Na demonstracijama protiv islamskog terorizma u Londonu izbila je tuča između pripadnika policije i protestanata okupljenih oko dve različite struje u blizini čuvenog Trafalgar skvera.

Protesters from Unite Against Fascism in Trafalgar Square. pic.twitter.com/jtQB3VtsnT— David Vella (@indeox) April 1, 2017 Demostracije koje se održavaju pod sloganom "Nadnuti London" u subotu je organizovala desničarka