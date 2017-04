Katastrofa u Kolumbiji proglašeno vanredno stanje: Poginulo 154 osoba, stotine povređenih i nestalih u bujici

U Kolumbiji je najmanje 154 ljudi poginulo u klizištima pokrenutim posle obilnih kiša koje su pogodile grad Mokoa, izjavio je predsednik Kolumbije Huan Manuel Santos koji je posetio pogođenu oblast na jugoistoku zemlje.

URGENT: Colombian #mudslide kills 92, injures up to 180 after intense overnight flooding https://t.co/oaC4DQBzYr pic.twitter.com/hn8AhlVsgG— RT (@RT_com) April 1, 2017 Kao nestali se vode njih 210, a broj povređenih povećan je