Vremeplov: Rođen Hans Kristijan Andersen

742 - Rođen je franački kralj Karlo Veliki koji je od dolaska na presto 768. do smrti 814. proširio franačko carstvo od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Krunisan je za cara 800. godine. 1758 - Rođen je Džejms Monro (James Monroe), jedan od najaktivnijih političara u