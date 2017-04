Pronađeno telo starca poginulog u ciklonu Debi

Australijske vlasti saopštile su danas da su pronašle telo i treće osobe koja je izgubila život u ciklonu "Debi" i poplavama koje je ta snažna oluja donela pogodivši početkom nedelje istočnu obalu Australije, dok je voda počela da se povlači iznoseći na videlo ljudske gubitke i ekonomske troškove kao posledice oluje.

A woman tries to access her home as her dog looks on in #Lismore, Australia during severe flooding from ex-Cyclone Debbie (Dave Hunt/EPA) pic.twitter.com/LklF1YzwTx— Ellen (@punzikstan) April 2, 2017 Telo Nelsona Rebela