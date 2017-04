Video Švajnštajger posle gola na debiju: Osećaj je dobar, ali ostaje žal zbog remija

Američka priča Bastijana Švajnštajgera počela je sjajno. Na debiju za Čikago postigao je gol (Montreal 2:2), a posle utakmice Nemac je bio zadovoljan.

Of course. A debut goal for Schweinsteiger. #CHIvMTL pic.twitter.com/YRiCcix9Ao— Total MLS (@TotalMLS) April 1, 2017 Švajni je odmah na prvom meču pokazao da će biti veliko pojačanje. - Ostaje žal što nismo pobedili...