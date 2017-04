Objavio pobedu: Vučić: Preletačević je znak da ima mnogo nezadovoljnih (video)

RIK: Najviše glasova dobio je Aleksandar Vučić - 59,89 odsto. Drugi je Saša Janković sa 13,2 odsto, a treći Luka Maksimović sa 8,37 odsto

ALEKSANDAR VUČIĆ je novi predsednik Srbije. On je na današnjim izborima, prema do sada obrađenim podacima, osvojio skoro 60 odsto glasova. Republička izborna komisija saopštila je da su do sada obrađeni podaci sa 1,414