Još danas uživajte U proleću, već sutra spremite kišobrane: U Srbiji sunčano i toplo, uveče preokret

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od 3 C na jugoistoku do 13 C u južnom Banatu, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Foto: Tanjug/Jaroslav Pap Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno jak, istočni i