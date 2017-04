Arapi napravili najveću banku, cifre vrtoglave

Prva banka Persijskog zaliva i Nacionalna banka Abu Dabija završile su spajanje, čime je stvoren najveći kreditor u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa imovinom od 180 milijardi dolara, koji će poslovati pod imenom Prva banka Abu Dabija (First Abu Dhabi Bank).

Merged #UAE bank chooses First Abu Dhabi Bank as new name https://t.co/QdgEKcr3vx @nbad @FGBConnect pic.twitter.com/OiNb1R8CLW— Argaam Plus (@ArgaamPlus) April 2, 2017 Trgovanje akcijama novog zajmodavca počelo je u nedelju