Protest u centru grada: Građani stigli ispred Republičke izborne komisije, letele flaše, jaja i banane

U Beogradu i Novom Sadu održani su protesti protiv rezultata juče održanih predsedničkih izbora.

Several hundred people protest in #Belgrade calling for the government resignations #Izbori2017 https://t.co/GRduAY8T8M pic.twitter.com/eCT2XkLlEM — Balkan Insight (@BalkanInsight) April 3, 2017 Several hundred people protest