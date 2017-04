Danas oblačno s kišom, a evo gde će pasti i sneg

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama se očekuje sneg.

Vetar će biti slab, promenljiv, samo na jugu Banata još ujutru pojačan jugoistočni. Najniža temperatura iznosiće od 5 do 10 C, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, malo