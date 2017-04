Dva puta kraj u Čarlstonu

Jelena Janković nije uspela da se plasira u osminu finala teniskog turnira u Čarlstonu jer je u drugom kolu izgubila od Samante Stosur sa 6:1, 6:3.

Foto: Tanjug/AP Jelena Janković U meču koji je trajao 74 minuta, Australijanka, šesti nosilac a 17. igračica sveta, relativno lako je došla do trijumfa. Solid backhand down the line from @Jelena_Jankovic!