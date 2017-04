Srušio se avion F-16 kod Vašingtona

Američki borbeni avion F-16 srušio se danas u blizini Nacionalne luke, u Merilendu, a pilot je uspeo bezbedno da se katapultira, izjavila su dva neimenovana američka zvaničnika.

Foto: youtube/prinstcreen Kako prenosi Rojters, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, avion se srušio šest nautičkih milja jugozapadno od Nacionalne luke na nenaseljenom području. A US F-16 has crashed outside