(Uznemirujući foto/ video) novi teroristički napadi u Rusiji! Ubijena 2 policajca, na vojnike pucano iz kola u pokretu!

Četiri osobe osumnjičene za dva napada na policiju u gradu Astrahan na jugu Rusije su ubijene tokom potere, nekoliko sati nakon drugog napada, saopštila je Nacionalna garda.

Napadači su ubili dvojicu policajaca, i ozbiljno ranila još dvojicu. Na tri vojnika Nacionalne garde pucano je iz kola u pokretu. Jedan od napadača ubijen je na licu mesta. BREAKING: All suspects in twin attacks on police