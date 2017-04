Osam ljudi uhapšeno u vezi sa napadom u Sankt Peterburgu

Više od 50.000 ljudi učestvuje na komemorativnom skupu u ruskoj prestonici Moskvi, odajući poštu žrtvama bombaškog napada u metrou u Sankt Peterburgu, saopštilo je rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

#ПИТЕРМЫСТОБОЙ – Rally against Terrorism ans in Solidarity with #saintpetersburg today in Moscow | pic.twitter.com/8QIEj5lfSa— Marcel Sardo (@marcelsardo) April 6, 2017 "Na Trgu Manjež okupilo se više od 50.000 ljudi", navodi