U: Srbiji danas sveže i vetrovito, ponegde kiša

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, sveže i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren, povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. U Beogradu će danas biti umeren do potpuno oblačno, sveže i vetrovito, povremeno sa slabom kišom.