Novo naoblačenje uz slabu kišu

U RS i FBiH u jutarnjim satima očekuje se novo naoblačenje sa severa, dok će u drugoj polovini dana padati slaba kiša, a samo na jugu biće suvo uz sunčane periode.

U Hercegovini umereno do pretežno oblačno vreme, vetar slab do umeren severnog i severozapadnog smera. Najniža jutarnja temperatura kretaće se između 0 i 4, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni. Najviša dnevna temperatura