Preminula Rumunka koja je pala u Temzu posle napada

Britanska policija saopštila je danas da je preminula žena, koja je povređena u napadu u Londonu, kada je Halid Masul vozilom pokosio pešake na Vestminsterkom mostu, a potom izbo policajca ispred parlamenta nakon čega je ubijen.

