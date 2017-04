Nije tačno da je u birački spisak upisano 800.000 građana više

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je izjavila danas da nije tačna informacija koja se pojavila u medijima da je u birački spisak upisano oko 800.000 građana više i dodala da je postojeći spisak do sada najbolje ažuriran.

Brnabić je rekla da će to ministarstvo danas objaviti zvanično objašnjenje, "jer nije dobro za državu da se licitira sa biračkim spiskom". - Ne znam kako bih to prokomentarisla, to nije tačno. Mislim da se to gleda