Oblačno, sa slabom kišom - do 17 stepeni

Beograd -- U Srbiji će biti umereno do znatno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hirdometeorološki zavod.

Duvaće umeren, povremeno jak vetar, koji će posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura biće od dva do šest, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beogradu će biti umereno do znatno oblačno uz mogućnost kratkotrajne