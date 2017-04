Junak Atletika: Intervencija o kojoj bruji svet: Kako je bivši igrač Partizana uništio Ronalda /video/

Fudbaleri Sevilje nadigrali su na svom stadionu Deportivo iz La Korunje sa 4:2 (3:2) u 31. kolu Primere. Bivši igrač Partizana Stevan Jovetić je već u prvom minutu susreta zatresao mrežu rivala, a utakmicu je obeležio i oproštaj Monćija, legendarnog direktora i igrača domaćeg tima, koji će napustiti klub nakon 29 godina.

Monchi says goodbye to Sevilla.. pic.twitter.com/Y3ncr9dYyl— Flo-Calcio AS Roma (@CalcioASRoma) April 8, 2017 Početak kakav se samo poželeti može. Već za 25 minuta viđeno je četiri pogotka. Dva puta "berberi" su vodila a oba