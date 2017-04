Nesreća u Moskvi: Sudar vozova, 23 osobe povređene (video)

Najmanje 20 osoba povređeno je u sudaru dva putnička voza u Moskvi.

Više osoba je hospitalizovano nakon što se voz od Moskve do Bresta sudario sa praznim putničkim vozom. Do nesreće je navodno došlo jer je čovek prelazio preko pruge, što je dovelo do upotrebe kočnica za slučaj opasnosti,