Posle sirije, Tramp cilja kima: Jurišna grupa brodova SAD krenula ka Severnoj Koreji

VAŠINGTON - Američka mornarica saopštila je danas da je ka Korejskom poluostrvu poslala jurišnu grupu brodova na čelu sa nosačem aviona, čime pokazuje snagu u suprostavljanju programu nuklearnog naoružanja Severne Koreje.

USS Navy Carl Winson aircraft carrier strike group heading toward the Korean Peninsula to provide physical presence. https://t.co/Z4nFn1GQze — Guardian™ ¯_(ツ)_/¯ (@withego) ">April 9, 2017 Ovaj potez će podići napetosti