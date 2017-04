Hamilton pobedio u trci za Veliku nagradu Kine

Vozač Mercedesa Luis Hamilton pobedio je na Velikoj nagradi Kine, drugoj trci Formule 1 u novoj sezoni.

Hamilton je na stazi u Šangaju suvereno stigao do prvog trofeja u sezoni, pošto je vodio početka do kraja trke, a ukupno petog u Kini, što niko do sada nije uspeo da učini. Britanac je trku završio u vremenu 1:37:36.158