Lučić: Tvrdnje o falsifikovanju rezultata zakonski ispitati

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će da zamoli Republičku izbornu komsiju da javno, pogotovo pred kamerama televizije N1, izbroji glasove sa predsedničkih izbora održanih 2. aprila.

: N1 Vučić je, na pitanje N1 kako komentariše navode izbornog štaba Saše Jankovića da je na izborima potencijalno ukrao 319.000 glasova, to negirao i ocenio da je to "notorna glupost", Dodao je i da on nikada ništa nije