Građani na ulicama Srbije sedmi dan zaredom

Sedmi dan zaredom, u Srbiji su nastavljeni “Protesti protiv diktature”. Građani su se ispred Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića u Beogradu okupili nešto posle 18 časova, odakle su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama.

Građani su se sa Trga Nikole Pašića uputili ka Terazijama, odakle će nastaviti do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, zatim do Vlade Srbije u Nemanjinoj, odakle će se, preko Slavije, vratiti nazad do Doma Narodne skupštine.