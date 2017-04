Rasprava o građanskom zakoniku produžena do kraja godine

Beograd -- Javna rasprava o Građanskom zakoniku Srbije produžena je za godinu dana, potvrđeno je za "Večernje novosti" u Ministarstvu pravde.

S obzirom na to da je zvanični rok za njeno zaključenje istekao krajem prošle godine, to znači da je rasprava produžena najmanje do kraja ove godine. U Komisiji za izradu Građanskog zakonika i u Ministarstvu pravde kažu da